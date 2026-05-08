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Un año de León XIV, el papa que eligió sembrar en silencio

En Estados Unidos, diócesis como Los Ángeles reportaron más de 8.500 nuevos católicos en la pasada Semana Santa, un incremento del 139% respecto al año anterior. En Zaragoza, España, el número de adultos que piden el bautismo creció un 164%

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Por Germán Salas Mayorga
Fieles se congregaron en Kilamba para escuchar el mensaje de esperanza del papa León XIV.
Fieles congregados en Angola, África, para escuchar el mensaje de León XIV. El Papa estuvo de gira en África del 13 al 23 de abril. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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Germán Salas Mayorga

Germán Salas Mayorga

Periodista con 25 años de experiencia en comunicación y mercadeo. Ha liderado y gestionado estrategias de prensa y manejo crisis para diversas organizaciones. Profesor universitario enfocado en una comunicación clara, efectiva y con propósito.

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