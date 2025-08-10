Foros

Un amor nacido en los albores de la Segunda República

Desde un principio hubo reticencia en el seno familiar del muchacho. Sus parientes veían con recelo a la novia del cumiche, uno de los herederos de la acaudalada familia. Pero los novios siguieron adelante, pues la fuerza de su amor era inconmensurable

Por Roberto García Herrera
Noemy Herrera, año 1949
Ella es Noemy Herrera, la musa que inspiró al fotógrafo Lizardo García. La muchacha capturó su atención desde que ambos se conocieron en una farmacia guadalupana y el flechazo de Cupido acertó de lleno. La foto es de 1949. (Cortesía: Roberto García H./Cortesía Roberto García)







Letra LibreRoberto García H.
Roberto García Herrera

Roberto García Herrera

De 1979 a 2016, trabajó en el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica del Ministerio de Cultura y Juventud. Por 12 años, se desempeñó como conductor del programa televisivo 'Lunes de Cinemateca', coproducción del Centro de Cine y el canal UCR.

