Ucrania: el punto de inflexión

De poco sirve una ‘paz’, o, más bien, un cese del fuego en Ucrania, sin resolver el tema de fondo: las aspiraciones imperiales de Vladimir Putin

Por Carlos Murillo Zamora
Pintura realista de Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin
Trump busca ser la potencia que tiene la influencia global, pero con un estilo de diplomacia por la fuerza. Xi tiene un proyecto hegemónico de estilo confuciano. Y Putin procura restablecer la grandeza de la Rusia imperial, pero con el control soviético. (Shutterstock/Shutterstock)







