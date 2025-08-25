Foros

Trump contra el Instituto Smithsonian: cuando la historia le molesta al poder

Hoy Trump exige ignorar o maquillar el capítulo de esclavitud en la historia de Estados Unidos; mañana podría ser la guerra de Vietnam, la lucha contra la discriminación racial, el aporte de los inmigrantes a la nación o la crisis del clima

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana del Smithsonian Institute
El Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana recoge el pasado de esta nación con sus luces y sus sombras, desde la esclavitud hasta el presente. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Instituto SmithsonianDonald Trumpesclavitud

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.