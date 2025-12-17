Foros

Tres segundos sin mirar y toda una vida perdida

Con solo tres segundos de distracción, el automóvil habrá avanzado unos 75 metros sin control visual ni atención real... aunque el conductor diga que 2solo se fijó un instante en el celular’

EscucharEscuchar
Por Alberto Barquero Espinoza
Uso del celular mientras se maneja, textear, mandar mensajes al volante, choferes que ven su teléfono mientras conducen; peligros de conducir y utilizar celulares
Conducir es una tarea compleja que exige presencia plena, no fragmentada. Y el celular es un poderoso distractor. (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
uso del celular al volantemanejar y usar el celularcelularesconductoresAlberto Barquero Espinoza

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.