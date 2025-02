Tres dolorosos años de guerra

El 24 de febrero de 2022, se quitaron todas las máscaras y comenzó una guerra a gran escala, aunque llamarla “guerra” es un crimen en Rusia, donde insisten en llamarla “operación militar especial”.

Las ciudades arrasadas por los bombardeos masivos, las ejecuciones masivas de civiles y los niños huérfanos salieron de las escenas de los documentales en blanco y negro del siglo pasado a la realidad de la vida en la Ucrania contemporánea.

Lo mencionado ocurrió por orden de un criminal de guerra que, de repente, decidió que los ucranianos no tenían derecho a existir, y por culpa de todos aquellos que eligieron seguir sus órdenes. Hoy conmemoramos el tercer aniversario de ese día y tres años de lucha de los ucranianos para defender su patria de la guerra, de una agresión a gran escala ilegal y no provocada.

De hecho, la guerra comenzó en febrero de 2014 con la toma armada e ilegal de Crimea por parte de Rusia y la posterior ocupación militar de partes de las regiones de Donetsk y Luhansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania detuvieron el avance de los ocupantes rusos y, en los años siguientes, vimos que continuaban los combates en la parte oriental de Ucrania, así como los intentos por poner fin a la guerra mediante negociaciones en las que Rusia incluso pretendió ser una “tercera parte”, negando que los así llamados “hombrecitos verdes”, combatientes sin insignias, fueran de hecho militares rusos.

Con su agresión armada contra Ucrania, Rusia desató la primera guerra continental en Europa en el siglo XXI, socavando el sistema de seguridad mundial colectiva establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Su objetivo no es solo apoderarse de territorio, sino también destruir el Estado ucraniano, borrar nuestra identidad nacional y cometer el genocidio del pueblo ucraniano.

Obsesionado con la idea de “reunir tierras históricamente rusas” y con los dolores fantasma de la disolución de la Unión Soviética, Vladimir Putin sueña con que Rusia se convierta en una nueva superpotencia imperial. El mundo se enfrenta, una vez más, a un régimen totalitario que pretende revisar las fronteras por la fuerza.

Este régimen opera con el término “rusismo” para expresar una pseudoideología mezclada con las ideas del fascismo, el bolchevismo y el nazismo, disfrazadas de “ortodoxia” y “la grandeza de la cultura rusa”. La guerra en Ucrania se alimenta de la aplicación de la llamada doctrina de política exterior “russkiy mir” (el mundo ruso), que es profesada por los políticos rusos y apoyada activamente por los medios de comunicación rusos.

La doctrina antes mencionada niega oficialmente la existencia de los ucranianos como nación, y aquellos que no estén de acuerdo con ella están sujetos a la eliminación física.

Cabe señalar que esta es la política oficial de un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU (que ocupó ilegalmente el asiento de la ex-Unión Soviética), una potencia nuclear y un garante de la integridad territorial de Ucrania según el Memorando de Budapest, cuyo 30.º aniversario marcamos el año pasado, en virtud del cual Ucrania renunció voluntariamente al tercer arsenal nuclear más grande del mundo.

Al defender su patria del agresor ruso y al defender los valores y principios fundamentales del derecho internacional, el pueblo ucraniano demostró al mundo un coraje, una resistencia y una unidad invencibles frente a un invasor bárbaro.

Putin no busca ni quiere la paz; está concentrado en ganar esta guerra. Por cierto, la agresión y los planes expansionistas hacia sus vecinos no son algo nuevo para Rusia. Esta ha sido la política tradicional de Moscú durante muchos siglos. Por lo tanto, no es casualidad que Putin no se limite a mantener sus inversiones en la agresión, sino que esté redoblando sus esfuerzos.

El presupuesto de guerra de Rusia para 2025 es un 25% mayor que el del año pasado. Rusia sigue acumulando tropas, aumenta la producción de más misiles tipo Iskander y bombas aéreas guiadas. Además, Putin ha expresado repetidamente amenazas nucleares contra Ucrania y los países occidentales.

Por el contrario, Ucrania, Europa y el mundo necesitan una paz integral, justa y duradera. Ucrania quiere poner fin a esta guerra más que cualquier otro país. No solo en interés de Ucrania debe lograrse una paz verdadera y no una pacificación del agresor. Ucrania está abierta a la diplomacia, pero solo a la que conduzca a una paz amplia, justa y duradera.

Nuestro país está haciendo todo lo posible para garantizar que este 2025 sea un año de paz justa y duradera. Las formas de lograrlo se han establecido en la Fórmula de Paz del presidente Zelenski, que se basa en las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.

Hace décadas, las naciones del mundo crearon la ONU y aprobaron la Carta “para preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”, según reza su preámbulo. Sin embargo, el flagelo de la guerra ha regresado a la tierra ucraniana.

El camino para poner fin a la guerra ilegal de agresión de Rusia y lograr una paz amplia, justa y duradera pasa por el restablecimiento del respeto a los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Esta es una tarea no solo de Ucrania, sino de toda la comunidad mundial. Debemos permanecer unidos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el flagelo de la guerra sea una triste estampa del pasado y que las generaciones futuras nunca más vuelvan a experimentar.

Oksana Dramaretska es embajadora de Ucrania en México y concurrente para Costa Rica.