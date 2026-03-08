Foros

Tres cuadernos escritos a mano: mis ventanas al siglo pasado

Es urgente regalar hojas en blanco y lapiceros. En tiempos en que lo que importa es el instante, volver a la escritura a mano es un acto de resistencia contra el olvido

EscucharEscuchar
Por Rodolfo González Ulloa
Tres cuadernos de antaño, escritos a mano, de la abuela, la tía abuela y la madre de Rodolfo González Ulloa
Tres cuadernos de antaño que conservo como tesoros. (Cortesía: Rodolfo González Ulloa/Cortesía: Rodolfo González Ulloa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreRodolfo González Ulloacuadernos de antañocaligrafía
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.