Foros

Tres amigos de mi tata

Este fin de semana, cuando el comercio ofrece gangas para el ‘Día del Amor y la Amistad’, esta última parece quedar en segundo plano, como un premio de consolación para los que no tienen pareja

EscucharEscuchar
Por Rodolfo González Ulloa
Amigos de toda la vida, amistad de décadas, adultos mayores amigos
No hay escuelas de amistad. Se aprende viviendo, siendo amigo y, sobre todo y con suerte, teniendo buenos amigos. (Shutterstock/Fotocomposición)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreRodolfo González Ulloa
Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa

Rodolfo González Ulloa es periodista, escritor, historiador, cuentacuentos y docente en la Universidad Técnica Nacional y la Universidad de Costa Rica. Ha escrito obras de teatro, radionovelas, relatos y novelas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.