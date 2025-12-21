Foros

Diputada independiente pide perdón a futuras generaciones por resultado de votación contra levantamiento de inmunidad

A las futuras generaciones les pido perdón, porque a pesar de que alzamos la voz e hicimos todo lo posible por evitarlo, no lo logramos

EscucharEscuchar
Por Cynthia Córdoba Serrano
16/12/2025, San José, Asamblea Legislativa, votaciones para quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez.
Plenario legislativo el pasado 16 de diciembre, cuando se votó el levantamiento de la inmunidad al mandatario. (Jose Cordero/José Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cynthia Maritza Córdoba Serranolevantamiento de inmunidadRodrigo Chavesdemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.