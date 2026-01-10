Foros

Tragedia en un operativo migratorio estremece a Estados Unidos

Minneapolis, una ciudad aún marcada por el asesinato de George Floyd a manos de un policía el 25 de mayo de 2020, fue de nuevo sacudida por protestas, vigilias y exigencias de rendición de cuentas tras la muerte de Renee Nicole Good

EscucharEscuchar
Por Andrés Hernández Alende
Una recaudación creada por amistades de Renee Nicole Good alcanzó $1,4 millones en un día mientras avanza una investigación federal por su muerte.
Renee Nicole Good era una estadounidense de 37 años, nacida en el estado de Colorado. Era poeta, escritora, esposa y madre de tres hijos, y se había mudado recientemente a Minnesota desde Kansas City. (O Globo/GDA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrés Hernández AlendeICEmigraciónDonald Trumpredadas

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.