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Todo por un tarro de miel: la imprudencia que casi incendia un pueblo en Guanacaste

Muchos incendios forestales son atribuidos al descuido humano o a travesuras como introducirse furtivamente en una finca para extraer la miel de un panal, utilizando fuego para que el humo espante a las abejas

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Por María Laura Elizondo García
Incendios Forestales Guanacaste
El Cuerpo de Bomberos ha lidiado con una temporada de incendios forestales que supera las cifras históricas de años anteriores en todo el territorio nacional. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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