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Toda pionera fue primero una rebelde

La rebeldía femenina ha sido históricamente castigada. La mujer libre ha recibido muchos nombres: bruja, loca, puta, problemática, conflictiva, difícil, comunista o hasta terrorista

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Por Yolanda Bertozzi
Derechos de las mujeres, lucha feminista. Puños de mujeres cerrados en alto
Cada derecho del que hoy gozamos las mujeres nació primero como una desobediencia. (Shutterstock/Imagen)







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Yolanda Bertozzi

Yolanda Bertozzi

Escritora y activista por los derechos humanos de las mujeres. Fue la primera Defensora de los Derechos de la Mujer y directora de Educación y Promoción de Derechos en la Defensoría de los Habitantes. Colabora con 'La Nación' desde 1991. Escribe poesía, novela y relatos.

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