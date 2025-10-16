Foros

Tensión en la política interna estadounidense a nueve meses del arribo de Trump

Pese al aparente desgaste que ha sufrido la aprobación al presidente Trump, su polémica gestión es aún bien recibida por muchos, mientras que el Partido Demócrata se encuentra dividido y sin liderazgos claros

Por Felipe Alpízar R. y Juan Ignacio Garbanzo Fallas
US President Donald Trump, alongside Secretary of Defense Pete Hegseth (L), speaks during a news conference to discuss crime in Washington, DC, in the Brady Press Briefing Room at the White House in Washington, DC, on August 11, 2025. President Donald Trump announced Monday that he was deploying National Guard troops and putting the Washington police force under federal control to tackle crime in the US capital. "This is Liberation Day in DC, and we're going to take our capital back," Trump said at a White House press conference. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente Donald Trump (derecha), junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una conferencia de prensa en agosto para hablar sobre la criminalidad en Washington D.C. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







