Tengo 17 años y no puedo votar

Escribo con miedo y con dolor, pero sé que la decisión le corresponde al pueblo. Y aun cuando esa decisión conduzca al abismo, deberá ser respetada, porque incluso el error forma parte del ejercicio democrático

Por Santiago Alonso Ramírez Zamora
Hago un llamado urgente a la juventud costarricense porque los jóvenes representan el 44% del padrón electoral. Se agota el tiempo para tomar una decisión sensata y salvar a Costa Rica de una dictadura. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







