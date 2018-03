A la luz de los últimos acontecimientos, haría bien la primera ministra británica, Theresa May, en no darle ni la mano a Putin porque en el Kremlin no les tiembla el pulso a la hora de revanchas con enemigos políticos. La práctica de los crímenes de Estado que se cometieron bajo el comunismo continúa con este antiguo general de la KGB, que se siente más a sus anchas en el oscuro mundo del espionaje que en las cumbres que reúnen a jefes de Estado.