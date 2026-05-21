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Tazas plásticas y otras pedagogías del miedo

La denuncia del fracaso de la prisión es tan antigua como la prisión misma. Desde el siglo XIX se sabe que el encierro no rehabilita y que reproduce delincuencia. ¿Por qué entonces la institución sobrevive? Porque ese fracaso aparente es, políticamente, un éxito

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Por Jeffry J. Moras Sánchez
La cárcel, en efecto, no es un hotel, pero tampoco debería ser una sucursal del Cecot salvadoreño. (Foto de archivo de 2019 en el centro penal La Reforma). (Justicia)







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