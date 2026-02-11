Foros

Tapachula, un ingrato ‘cuello de botella’ migratorio

Tapachula, en México, un punto estratégico en el paso hacia Estados Unidos, se ha convertido en una suerte de ‘ciudad carcelaria’ donde los migrantes sufren constantes vulneraciones de sus derechos más básicos

Por Miguel Paradela López
Los migrantes de una caravana en Tapachula, estado de Chiapas, México, marchan en dirección a la frontera con Estados Unidos. Trump reactivó el programa “Quédate en México” para solicitantes de asilo en la frontera.
Migrantes de una caravana en Tapachula, estado de Chiapas, México, marchan en dirección a la frontera con Estados Unidos. Tras asumir su segundo mandato, en enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump reactivó el programa “Quédate en México”, para solicitantes de asilo en la frontera. (ISAAC GUZMAN/AFP)







