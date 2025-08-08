Foros

Tal vez estamos subestimando el número de ciudadanos estúpidos

El estúpido solo repite el discurso del líder al que sigue con los ojos vendados, sin una posición crítica; no importa que se le muestren hechos irrefutables, porque la persona estúpida ni siquiera los desaprueba, solo los descarta como intrascendentes

Por Heriberto Ordóñez
Seguidores ciegos, con los ojos vendados, falta de sentido crítico, lealtad al líder, ceguera por el líder, rumbo al precipicio
El estúpido nunca verá el perjuicio que recibe del líder al que sigue ciegamente y, menos aún, el perjuicio que pudieran experimentar los demás. (Shutterstock/Shutterstock)







