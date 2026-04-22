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‘Sweeney Todd’: cuando el teatro independiente se atreve en grande

La breve temporada dejó una huella duradera: una prueba de que el teatro costarricense puede innovar, arriesgar y trascender

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Por Wendy Varela Mata
Sweeney Todd
El peso de la obra recayó en gran medida en Johnny Howell, cuyo Sweeney Todd me impresionó por su fuerza. A su lado, Manuela Cornick debutó con una presencia escénica estupenda. (Suministrada /Suministrada)







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