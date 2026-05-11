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Suspendido por emitir un criterio técnico: la denuncia de un comisionado

El problema no es la conducta, sino el criterio: analizar, emitir opinión y sostenerla se convierte en causal de sanción

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Por Guillermo Rojás Guzmán
Mano manteniendo el silencio de una persona, silenciamiento, persona acallada, libertad de expresión
Este caso real ejemplifica la erosión silenciosa de la independencia técnica a través de mecanismos jurídicos que operan como herramientas de represalia selectiva. (Shutterstock/Ilustración)







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