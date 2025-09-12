Foros

Sus datos personales valen oro para usted, las empresas y los gobiernos: ¿cómo afrontar la desprotección digital?

Cuando hablamos de datos personales, nos referimos a sus conversaciones, su ubicación, sus hábitos, su salud, sus finanzas. Todo eso está en manos de alguien más sin su permiso ni consentimiento

Por Walter Montes
Protección de datos personales, a salvo del Estado, desprotección digital
La protección de nuestros datos no es un lujo ni un capricho: es la muralla que separa nuestra libertad de un Estado capaz de vigilarnos y controlarnos sin límites. (Shutterstock/Imagen)







