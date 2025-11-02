Foros

Usted, yo, todos somos carbono viajero

Los zopilotes comen lo que nadie quiere tocar y, al hacerlo, limpian. Sus estómagos son pequeños laboratorios que neutralizan toxinas. Transforman en abono lo que es veneno para otros

Por Emma Tristán
Zopilote, buitre, ave carroñera
Los mismos elementos que forman un zopilote –hierro, calcio, carbono– transitaron por volcanes, corales y bosques antiguos mucho antes de que existiera el ser humano. (Shutterstock/Foto)







