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‘Solo soy tomador social’: el gran autoengaño del alcohol

Ninguna cantidad de alcohol es segura y, cuanto más envejecemos, más daño nos causa su ingesta

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Por Andrés Arley Vargas
El alcoholismo es cruel. Al igual que el tabaco u otras drogas, atrapa a la persona y esta llega a verlo como algo completamente normal. (Matthew G. Fisher)







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Andrés Arley Vargas

Andrés Arley Vargas

Médico cirujano, especialista en Urología. Actualmente, labora para el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, en su práctica privada y en docencia, en la cátedra de cirugía de la Ucimed. Además, es el presidente de la Asociación Costarricense de Cirugía Urológica. Trabajó durante 25 años en la CCSS.

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