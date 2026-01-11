Foros

Sobre los 40 diputados: ineptitud y gravísimo peligro

Nunca en la historia costarricense un gobierno ha tenido semejante mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. Y, sin embargo, todos los presidentes han podido gobernar

Por Rodolfo Brenes Vargas
El peligro de los 40 diputados, Laura Fernández, valla de Pueblo Soberano
Esta propuesta representa un peligro gravísimo para la democracia. Como bien advirtió Montesquieu, “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder”. (Composición con Imágenes tomadas de redes sociales/Imágenes tomadas de redes sociales)







Rodolfo Brenes Vargas40 diputadosLaura Fernández

