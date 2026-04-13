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¿Soberanía o subordinación? Decisiones que comprometen el destino de Costa Rica

Durante más de 70 años, Costa Rica ha defendido su democracia con algo mucho más poderoso que convenios; lo ha hecho con sus instituciones, su educación y su cultura política

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Por Jaime Feinzaig
El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa Laura Fernández se reunirán este 7 de marzo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la cumbre del "Escudo de las Américas".
El presidente Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, se reunieron el 7 de marzo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en la cumbre "Escudo de las Américas". (El Financiero/EF)







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