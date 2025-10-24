Foros

Sin jóvenes en el agro, ¿quién nos dará de comer?

Los drones para fumigar con precisión, los sensores de humedad que optimizan el riego, el uso de IA para monitorear plagas y los modelos de agricultura regenerativa no llegarán al campo sin jóvenes que los conozcan, entiendan y adopten

Por Fabián Marrero Soto
Uso de tecnologías en la agricultura, agro, jóvenes trabajando en sector del agro
Gracias a la existencia de cantidad de tecnologías para obtener mejores cosechas en entornos sostenibles, el agro podría ser una de las áreas más innovadoras del país. (Shutterstock/Foto)







