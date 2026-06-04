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Sin instituciones que aten de manos a los gobernantes, el desarrollo es una farsa

Será imposible construir desarrollo real sin antes definir una estructura institucional que blinde los proyectos estratégicos de la volatilidad electoral

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Por Carolina Rodríguez Hernández
Imagen de un edificio de cimientos endebles, sostenido sobre cartones
La política es volátil por diseño, pero el legado no se construye con buenas intenciones: se construye con cimientos inamovibles, y los nuestros son de cartón. (Generada con inteligencia artificial (IA)/Imagen)







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Carolina Rodríguez Hernándezarquitectura institucional

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