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Siete mercaderes y un papa

Una liga de mercaderes medievales, la inteligencia artificial y el dilema fiscal que se les viene a los países pequeños

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Por Jonathan Valembois
Evadir el peaje, burlar el pago de impuestos, inteligencia artificial
Un Estado se financia gravando lo que está a su alcance; durante siglos era casi todo, porque el capital y el trabajo estaban clavados al territorio. Ya no. Una red rodea el peaje: lo móvil escapa y lo inmóvil paga. (Cortesía: Jonathan Valembois/Imagen generada con IA)







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