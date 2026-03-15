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Siento esperanza por mi país, aunque también incertidumbre

Superado el capítulo de las elecciones, los costarricenses esperamos que nuestra vida familiar, ciudadana, comunitaria, profesional y productiva se desarrolle en paz, libertad, armonía, fraternidad, justicia social y respeto a la dignidad de las personas

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Por Marvin Herrera Araya
Dos pares de manos sujetan y cubren la bandera de Costa Rica
Las narrativas que dominaron la pasada campaña se han mantenido en la poscampaña, aunque ahora se percibe una tenue y esperanzadora intención de reconstruir puentes que fueron destruidos. (Shutterstock/Ilustración)







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