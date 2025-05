Si yo fuera ‘Cope’

Yo los amo: a cada uno de ellos. Me han dado todo lo que tengo; pero, además, alegrías, risas, aprendizajes, tristezas. En fin, mucho, muchas cosas. Hasta colerones, sobre todo cuando se ponen muy demandantes en esos días muy movidos en que parece que todo se junta. Y uno, aunque no parezca, a veces se termina desesperando, claro; se me desborda la contratransferencia porque mi cara lo dice, y sé que ellos lo notan.

