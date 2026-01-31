Foros

Sí, en efecto, necesitamos una Asamblea Constituyente

La respuesta no puede ser el discurso fácil del populismo ni la tentación autoritaria. Tampoco bastan nuevos ‘parches’ legislativos que apenas disimulan problemas estructurales

EscucharEscuchar
Por Alex Solís Fallas
Grupo de diputados constituyentes de Costa Rica en 1949 durante la aprobación de la Constitución Política el 7 de noviembre.
Imagen histórica del grupo de diputados constituyentes que aprobaron la actual Constitución Política, el 7 de noviembre de 1949. (Archivo Nacional de Costa Rica.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Alex Solís FallasAsamblea ConstituyenteConstituciónelecciones 2026

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.