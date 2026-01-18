Foros

Sí creo en milagros

Recé tan fervorosamente que era imposible que mi ruego no llegara a los regazos del mismitico Dios. ‘Niñito, librame de esta. Ve que hoy me muero’

EscucharEscuchar
Por Ana Coralia Fernández
Piezas rotas de portal, pasito o nacimiento, guardadas en caja de madera con paja y aserrín.
Sin misericordia, le di al rincón y a cuanto había en él cuatrocientos mil garrotazos, hasta que la última chispilla desafiante se desvaneció ante mi mirada furibunda e implacable. (Ilustración generada con IA/Ilustración generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Letra LibreAna Coralia Fernándezmilagrosfiguras del portal
Ana Coralia Fernández

Ana Coralia Fernández

Fue directora de las revistas 'Tambor', 'Perfil', 'Hablemos de Niños', del suplemento 'Zurquí' y de varios proyectos didácticos. También fue directora de la emisora infantil Colorín. Desde el 2001 se dedica a narrar cuentos y viaja por el país narrando sus historias e impartiendo talleres para padres y docentes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.