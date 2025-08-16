Foros

Setiembre del 56: un Woodstock agrario

A lo mejor, en el 56, en Cartago, apenas tuvimos una mínima forma de caída del Edén, una súbita pérdida de la inocencia que concitó reclamos

EscucharEscuchar
Por Fabián Coto Chaves
Tradicional Pasada de la Virgen de los Angeles
La pasada de la Virgen de los Ángeles: una tradición de larga data. Esta imagen es del pasado 3 de agosto. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pasada de la VirgenWoodstockhippiesCartago

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.