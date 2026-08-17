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¿Será que, como el amor, el teflón también se acaba?

El fenómeno comienza a notarse incluso en las redes sociales. Hoy la conversación parece ligeramente más disputada y las críticas encuentran mayor espacio para circular

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Por Daniel Calvo Sánchez
Laura Fernández y Rodrigo Chaves
Foto del 4 de mayo pasado, cuando Rodrigo Chaves ejercía aún la presidencia de Costa Rica y se presentó a la Asamblea Legislativa para rendir su último informe de labores. A su lado, la actual mandataria, Laura Fernández. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)







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