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Ser miembro de la OCDE no basta

La adhesión de Costa Rica a la OCDE nunca fue un objetivo en sí mismo. Fue el inicio de una nueva etapa en la que el país decidió compararse con los mejores y adoptar estándares internacionales

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Por Elías Soley Gutiérrez
En organismos multilaterales como la OCDE, la influencia no depende del tamaño de la economía, sino de la calidad de las ideas, la credibilidad técnica y la capacidad de generar confianza. (Shutterstock)







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