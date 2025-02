Sentencias ‘matrioska’: ¡qué vergüenza!

¡El escándalo y la vergüenza para el Poder Judicial no pueden ser mayores! La noticia es que una jueza, en el denominado Caso Diamante, dictó una resolución basándose en consideraciones utilizadas en otros casos que no guardan ninguna relación con este. Esta sentencia no solo refleja pereza y burocracia institucional, sino que también constituye una burla al derecho a una sentencia debidamente motivada, y una vulneración de la función judicial.

