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Señores diputados: queremos control político firme, pero sin espectáculos bochornosos

Para llegar a acuerdos, no es necesario renunciar a las convicciones, pero sí entender que la democracia y la gobernabilidad se construyen mediante la negociación, el respeto y la humildad en favor del bien común

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Por José Alonso Sánchez Vargas
Elección y cambio de Directorio legislativo para el periodo 2026-2027
1.° de mayo de 2026: sesión solemne de la nueva Asamblea Legislativa y juramentación del Directorio para el periodo 2026-2027. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Expectativas de los nuevos diputadosCongresoAsamblea LegislativaJosé Alonso Sánchez

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