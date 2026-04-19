Foros

Señora presidenta: ¿a quiénes desea confiar la voz del país ante el mundo? 

La administración Chaves Dobles apostó a la carrera diplomática costarricense como un activo estratégico y no como un gasto burocrático

EscucharEscuchar
Por Andrea Arroyo Mora
26/02/2016 San Jose, Coronado.La Casa Amarilla,Cancillería de Costa Rica. Fachas de diversas Instituciones Públicas. Foto de: Diana Méndez.
La diplomacia nacional debe avanzar hacia una política exterior de resultados, con nuevas proyecciones país; más estratégica y más humana. En la foto, la Casa Amarilla. (Diana Méndez.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrea ArroyoCancilleríadiplomáticos de carreraembajadorescarrera diplomáticadiplomacia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.