Foros

Señor diputado Rojas, yo no me iré del país por amenazas dictatoriales como la suya

Usted, señor diputado, y los que piensan como usted, no son los dueños de este país. Como todo representante político en un régimen democrático, solo está de paso. Su posición es propia de regímenes dictatoriales y totalitarios

EscucharEscuchar
Por Carlos Alberto Rodríguez Ramírez
30/10/2023 Asamblea Legislativa. Audiencia de Calixto Chaves, ex director de campaña y asesor de Rodrigo Chaves, ante la Comisión que Investiga el Financiamiento de Partidos Políticos.
Las desafortunadas declaraciones del diputado oficialista Jorge Antonio Rojas han sido objeto de fuertes críticas. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlos Alberto Rodríguez RamírezJorge Antonio Rojasdiputado Jorge Rojasdemocracia

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.