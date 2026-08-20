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Secretario general de la OEA: ‘A quienes creen que cancelar las elecciones es un asunto interno, les digo que no lo es’

Las autoridades nacionales pueden decidir abandonar una sala, pero no pueden hacer las maletas y trasladar su país fuera de este hemisferio. La geografía no negocia

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Por Albert R. Ramdin en ‘The Washington Post’
Albert R. Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
"La OEA mantendrá la puerta abierta y seguiremos haciendo lo necesario para defender la justa causa de una Nicaragua democrática, hasta que sus ciudadanos puedan volver a elegir su propio futuro", prometió Albert Ramdin, secretario general de ese organismo. (Juan Manuel Herrera/Cortesía OEA)







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