¿Se volvió Costa Rica un ‘cambalache’? La noche de bohemia que terminó en una dura reflexión sobre el país

¿Saben lo más grave? Que ya casi nadie se sorprende… El que roba ‘porque todos lo hacen’, el que miente ‘porque así funciona’, el que calla ‘para no complicarse’. Es el nuevo cambalache

Por Juan Sandoval Chaves
Amigos en bar, tomando y conversando, tertulia de amistades en cantina, bar, restaurante
Este artículo salió de una de esas noches bohemias que uno no planea, pero que terminan dejando más reflexiones que cualquier libro. (Foto con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)







