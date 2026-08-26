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Se trata de hacer lo ordinario con un amor extraordinario

Llegará el día en que ya no tendremos mañana para hacer aquella llamada, pedir perdón, visitar a alguien, decir ‘te quiero’, dar las gracias, acompañar o tender una mano

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Por María del Carmen Rojas Rojas
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Amar, amor, obras de amor, caridad. Alimentar al pobre, confortar al triste, acompañar al enfermo y al adulto mayor solo
El enfermo, el anciano, el hambriento, la persona sola o aquella que atraviesa una dificultad representan ocasiones concretas para amar. (Archivo LN/Fotocomposición)







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