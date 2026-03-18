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¿Se perdió, lo movieron o lo desaparecieron? Nadie sabe dónde está el obelisco dedicado a Moreno Cañas

Sería justo y oportuno que la Dirección de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud indique qué fue de dicha obra histórica

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Por Daniel Madrigal Sojo
La obra fue construida y permaneció durante todo este tiempo dentro de una zona verde que, milagrosamente, aún existe. (Rafael Pacheco Granados)







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Daniel Madrigal Sojoobeliscoobelisco dedicado a doctor Moreno Cañasdoctor Ricardo Moreno CañasLa Cali

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