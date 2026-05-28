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¿Se operaría sabiendo que no hay un anestesiólogo a cargo?

Administrar anestesia no consiste simplemente en sedar a una persona y colocar un tubo endotraqueal. Esa visión desconoce la enorme complejidad del acto anestésico

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Por Jorge Luis Chavarría Carmona
Médicos anestesiólogos, primer plano de médico uniformado con jeringa en la mano
La anestesia moderna dejó de entenderse como un acto meramente técnico para convertirse en un manejo médico integral del paciente perioperatorio. (Shutterstock/Foto)







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