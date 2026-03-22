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Santa Rosa: una batalla de 14 minutos, 20 ticos muertos y un niño tocando el tambor

Según escribió un oficial costarricense, la primera batalla de la Campaña Nacional de 1856 parecía más una fiesta que una pelea. De aquel enfrentamiento nos quedó, aunque pasado por el fuego, el bello símbolo de una vieja casona

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Por Ovidio Muñoz Corrales

Un oficial costarricense que en 1856 enfrentó a los filibusteros en Santa Rosa cuenta en sus memorias que aquel marzo parecía un horno. Lo entendemos bien: marzo siempre ha sido una fogata viva en el bochornoso camino a las lluvias.








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Ovidio Muñoz Corrales

Ovidio Muñoz Corrales

Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. En Grupo Nación, ha desempeñado diversos puestos en los diarios 'Al Día', 'La Teja' y 'La Nación' entre 1995 y la actualidad.

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