Salir de la burbuja y volver a hacer comunidad

En la era de los algoritmos, lo que el vecino piense ya no importa, salvo que aparezca en su ‘feed’. La comunidad inmediata ha pasado a segundo plano frente a la virtual

Por Sebastián Casas Zúñiga
Manos manipulando una maraña de hilos sobre la silueta de una cabeza humana, representando el control mental y la manipulación.
En tiempos recientes, actores políticos han sacado beneficio explotando prejuicios y manipulando la indignación de la ciudadanía. (Shutterstock)







redes socialesdesinformaciónalgoritmos

