‘Rodri, así no’, le recuerda exministra de Justicia Fiorella Salazar a su excolega de gabinete

‘Dijiste que venías a gobernar para la gente, pero no aclaraste que no era para toda la gente. Se multiplican los lastimados: agricultores, personas cuidadoras, medios de comunicación, jóvenes que se han quedado sin becas, víctimas inocentes del crimen’

Por Fiorella Salazar
Presidente Rodrigo Chaves y exministra de Justicia y Paz Fiorella Salazar
El hoy presidente Rodrigo Chaves y la exjerarca de Justicia y Paz Fiorella Salazar coincidieron brevemente como ministros en el gabinete de Carlos Alvarado.







