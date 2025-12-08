Foros

Retrato del país que vivió muchos años con el radiecito a la par

La radio también fue útil para transmitirles mensajes a familias alejadas de zonas rurales y, así, de pronto escuchábamos: ‘Se le avisa a la familia Salas, de La Palmera de San Carlos, que a su hermano lo operaron ayer y que salió bien. Que no piensen’

Por Eugenia Ibarra Rojas
Mujer adulta mayor escuchando radio, aparato de radio antiguo
Por las noches, escuchábamos novelas, y más adelante, 'Escuela para Todos'. Nos dormíamos con el radio sobre la mesa de noche, escuchando dedicatorias de canciones románticas de novios enamorados. (Foto con fines ilustrativos). (Shutterstock/Foto)







