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Repensemos el consumo de bacalao, tradición de Semana Santa

Si la tradición nació en un contexto histórico de hace siglos, hoy nuestras decisiones de consumo pueden responder a otra realidad: sostenibilidad, trazabilidad y apoyo a comunidades costeras locales

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Por Andrés Beita
Bacalao seco y salado, platillo tradicional de Semana Santa
¿Cómo llegó un pescado del Atlántico Norte a convertirse en parte de una tradición costarricense? ¿Y por qué precisamente en forma seca y salada, y no en presentaciones más comunes hoy, como el filete congelado? (Shutterstock/Imagen)







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