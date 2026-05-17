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¿Renovación o reciclaje? Los eternos mandos del Ministerio de Seguridad Pública

Costa Rica cuenta con miles de funcionarios policiales y administrativos. Muchos poseen experiencia operativa, formación universitaria, especializaciones y años de servicio en zonas complejas. Sin embargo, rara vez se observa una verdadera apertura hacia nuevos liderazgos

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Por Rodolfo Manuel Cruz Morales
Graduación de 766 nuevos policías
Costa Rica necesita mandos preparados, sí. Pero también instituciones capaces de renovarse sin miedo. (Foto, con fines ilustrativos, de una graduación de nuevos oficiales en febrero de 2025). (Presi/Presidencia)







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