¿Renovación o reciclaje? Los eternos mandos del Ministerio de Seguridad Pública

Costa Rica necesita mandos preparados, sí. Pero también instituciones capaces de renovarse sin miedo. (Foto, con fines ilustrativos, de una graduación de nuevos oficiales en febrero de 2025).

Cada cambio de gobierno en Costa Rica viene acompañado de anuncios sobre “renovación” dentro del Ministerio de Seguridad Pública (MSP). Sin embargo, basta con observar los nombramientos de directores generales, directores regionales y otros altos cargos para descubrir una realidad difícil de ignorar: cambian los puestos, pero casi siempre permanecen las mismas personas.

Durante años –e incluso décadas– un reducido grupo de jerarcas ha ocupado posiciones clave dentro del MSP. No desaparecen con los cambios de administración ni son sustituidos por nuevos perfiles. Simplemente, pasan de un cargo a otro dentro del mismo aparato institucional.

Hoy, un director general encabeza una policía especializada; mañana aparece al frente de otra dirección estratégica. Un director regional es trasladado a otra zona del país. Otro permanece en el mismo puesto durante varias administraciones. Y así sucesivamente.

Los gobiernos anuncian estos movimientos como si representaran una transformación profunda, cuando muchas veces lo único que ocurre es un reciclaje interno de mandos.

La pregunta entonces es inevitable: ¿no existe dentro del MSP personal preparado para asumir esas responsabilidades? ¿O estamos frente a una estructura cerrada donde los altos cargos parecen reservados para un círculo muy reducido?

Costa Rica cuenta con miles de funcionarios policiales y administrativos. Muchos poseen experiencia operativa, formación universitaria, especializaciones y años de servicio en zonas complejas. Sin embargo, rara vez se observa una verdadera apertura hacia nuevos liderazgos.

Esto provoca un problema serio: el estancamiento institucional.

Cuando las mismas personas permanecen durante años controlando áreas estratégicas, las instituciones pierden capacidad de autocrítica, innovación y renovación. Las ideas se reciclan, los enfoques se vuelven repetitivos y se instala la percepción de que ascender a ciertos niveles depende más de pertenecer al círculo correcto que del mérito profesional.

Pero existe un elemento todavía más delicado: varios de estos jerarcas han enfrentado cuestionamientos, denuncias administrativas o fuertes críticas públicas a lo largo de distintas administraciones. Sin embargo, lejos de salir de los espacios de poder, muchas veces terminan siendo trasladados hacia otro puesto de igual jerarquía.

Y esta dinámica no ocurre únicamente en las direcciones nacionales. También se repite en las direcciones regionales del país, donde los mismos nombres suelen rotar constantemente entre distintas regiones sin que aparezcan nuevos perfiles en posiciones de mando.

El mensaje que termina recibiendo gran parte del personal policial es desalentador: sin importar preparación, experiencia o resultados, los espacios de mayor jerarquía parecen estar previamente reservados.

No se trata de cuestionar la preparación académica o profesional de quienes ocupan actualmente esos cargos. Muchos poseen una amplia trayectoria policial. El problema radica en que las oportunidades de ascenso hacia los puestos más altos parecen concentrarse siempre en el mismo grupo.

Todo esto ocurre, además, en medio de una de las peores crisis de seguridad de la historia reciente del país: crecimiento del crimen organizado, expansión del narcotráfico, aumento de homicidios y pérdida progresiva de control en múltiples comunidades.

Frente a semejante escenario, la permanencia casi eterna de los mismos mandos debería abrir un debate nacional serio sobre resultados, renovación y capacidad institucional.

Porque si los problemas persisten año tras año, entonces resulta válido preguntarse si seguir reciclando a los mismos jerarcas representa realmente un cambio o, simplemente, una manera elegante de mantener intacto el mismo modelo.

Costa Rica necesita mandos preparados, sí. Pero también instituciones capaces de renovarse sin miedo.

romacruz05@gmail.com

Rodolfo Manuel Cruz Morales es exagente de Seguridad Presidencial, exoficial del Ministerio de Seguridad Pública y funcionario jubilado.